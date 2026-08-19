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تفسیر: القصص 28:11
القصص
11
28:11
وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ١١
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍۢ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١
وَقَالَتْ
لِاُخْتِهٖ
قُصِّیْهِ ؗ
فَبَصُرَتْ
بِهٖ
عَنْ
جُنُبٍ
وَّهُمْ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟ۙ
اور اس نے موسیٰ ؑ کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا تو وہ اس کو دور سے دیکھتی رہی اور انہیں احساس بھی نہ ہوا
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[
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ
] وه دایكی به خوشكهكهی موسای -
صلی الله علیه وسلم
- وت: بڕۆ ههواڵێكی موسام بۆ بێنهوه [
فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ
] لهلایهكهوه له دوورهوه خوشكهكهى بینی كه موسى -
صلی الله علیه وسلم
- لای ماڵی فیرعهونه [
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١١)
] بهڵام ئهوان ههستیان نهكرد كه ئهم كچه خوشكى موسایهو -
صلی الله علیه وسلم
- هاتووه بۆ ههواڵی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- .