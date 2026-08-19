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تفسیر: القصص 28:11
القصص
11
28:11
وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ١١
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِۦ قُصِّيهِ ۖ فَبَصُرَتْ بِهِۦ عَن جُنُبٍۢ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١١
وَقَالَتْ
لِاُخْتِهٖ
قُصِّیْهِ ؗ
فَبَصُرَتْ
بِهٖ
عَنْ
جُنُبٍ
وَّهُمْ
لَا
یَشْعُرُوْنَ
۟ۙ
اور اس نے موسیٰ ؑ کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا تو وہ اس کو دور سے دیکھتی رہی اور انہیں احساس بھی نہ ہوا
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Na akasema mamake Mūsā kumwambia nduguye wa kike alipomtupa mtoni, «Fuata athari za Mūsā uone atafanywa nini? Akafuata athari zake na akamuona kwa mbali na hali watu Fir'awn hawajui kwamba yeye ni dadake na kwamba yeye afuatilia habari zake.