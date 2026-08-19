سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: القصص 28:1
القصص
1
28:1
طسم ١
طسٓمٓ ١
طٰسٓمّٓ
۟
طٰسۗمّۗ
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (قهصهص) (واته: چیرۆكهكان) سوورهتێكى مهككى یه تهنها له ئایهتى (٥٢-٥٥) و ئایهتى (٨٥) نهبێت كه مهدهنى یه (٨٨) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
طسم (١)
] له سهرهتای سوورهتی (بهقهره)دا باسی ئهم پیتانهمان كرد كه له سهرهتای ههندێك له سوورهتهكاندا هاتوون.