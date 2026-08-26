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تفسیر: القمر 54:37
القمر
37
54:37
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ٣٧
وَلَقَدْ رَٰوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِۦ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا۟ عَذَابِى وَنُذُرِ ٣٧
وَلَقَدْ
رَاوَدُوْهُ
عَنْ
ضَیْفِهٖ
فَطَمَسْنَاۤ
اَعْیُنَهُمْ
فَذُوْقُوْا
عَذَابِیْ
وَنُذُرِ
۟
اور انہوں نے اس سے اس کے مہمانوں کو لے جانا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا تو مزا چکھو اب میرے عذاب کا اور میرے خبردار کرنے کا۔
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Na kwa hakika walitaka kwake kufanya uchafu na wageni wake ambao ni Malaika, tukayafuta macho yao wasione chochote na wakaambiwa, «Onjeni adhabu yangu na onyo langu alilowaonya nalo Lūṭ, amani imshukie.»