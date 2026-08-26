سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: القمر 54:20
القمر
20
54:20
تنزع الناس كانهم اعجاز نخل منقعر ٢٠
تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍۢ مُّنقَعِرٍۢ ٢٠
تَنْزِعُ
النَّاسَ ۙ
كَاَنَّهُمْ
اَعْجَازُ
نَخْلٍ
مُّنْقَعِرٍ
۟
وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے وہ کھجور کے تنے ہوں اکھڑی ہوئی جڑوں والے
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Al-Sa'di
Адиты - это известный народ, который в древности проживал в Йемене. Аллах отправил к ним пророка Худа, который призвал их не поклоняться никому, кроме Него, но они сочли его лжецом, и тогда Всевышний наслал на них ураганный ветер в день, переполненный муками и страданиями. Ураган продолжал бушевать над ними восемь дней и семь ночей. Он отрывал людей от земли, поднимал их высоко в небо, а затем с силой ударял о землю, так что они падали замертво. Трупы грешников были похожи на сгнившие пальмовые стволы, рухнувшие на землю от сильных порывов ветра. С какой же легкостью Аллах карает людей, когда они ослушаются Его повелений!