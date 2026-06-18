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القلم
45
68:45
واملي لهم ان كيدي متين ٤٥
وَأُمْلِى لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ٤٥
وَاُمْلِیْ
لَهُمْ ؕ
اِنَّ
كَیْدِیْ
مَتِیْنٌ
۟
اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ بیشک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔
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حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Na ninawapa muhula na kuurefusha umri wao, wapate kuendelea kufanya dhambi. Hakika vitimbi vyangu kwa watu makafiri ni vya nguvu na vikali.