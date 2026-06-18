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القلم
41
68:41
ام لهم شركاء فلياتوا بشركايهم ان كانوا صادقين ٤١
أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ ٤١
اَمْ
لَهُمْ
شُرَكَآءُ ۛۚ
فَلْیَاْتُوْا
بِشُرَكَآىِٕهِمْ
اِنْ
كَانُوْا
صٰدِقِیْنَ
۟
کیا ان کے کوئی شریک ہیں ؟ تو لائیں یہ اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں !
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Аллах не обещал им, что все задуманное ими будет исполняться вплоть до наступления конца света. У них нет даже сотоварищей и помощников, которые могли бы помочь им достичь желаемого. Если же у них есть помощники, то пусть они представят их в подтверждение своей правоты. Конечно же, у нечестивцев нет ни Писания, ни завета с Аллахом о том, что их злодеяния спасут их от Аллаха, ни сотоварищей, которые могли бы помочь им. Их притязания тщетны и порочны. Кто из них поручится за притязания, бессмысленность которых очевидна? Воистину, ни одна душа не возьмет на себя такое и не посмеет предположить подобное.