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القلم
33
68:33
كذالك العذاب ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٣٣
كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٣٣
كَذٰلِكَ
الْعَذَابُ ؕ
وَلَعَذَابُ
الْاٰخِرَةِ
اَكْبَرُ ۘ
لَوْ
كَانُوْا
یَعْلَمُوْنَ
۟۠
اسی طرح آتا ہے عذاب ! اور آخرت کا عذاب تو یقینا بہت ہی بڑا ہے۔
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Al-Sa'di
آپ 68:33 سے 68:34 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Мирское наказание которое постигает тех, кто заслужил его своими злодеяниями. За их бесчинство и распутство Аллах лишает их того, что повлекло за собой их грехи и заставило их отдать предпочтение мирской жизни. Он лишает грешников того, в чем они нуждаются больше всего. А наказание в будущем мире намного мучительнее наказания земного. И если бы люди по-настоящему познали истину, то непременно постарались бы избежать всего, что влечет за собой Божью кару и лишает человека награды.