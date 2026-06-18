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القلم
33
68:33
كذالك العذاب ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٣٣
كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٣٣
كَذٰلِكَ
الْعَذَابُ ؕ
وَلَعَذَابُ
الْاٰخِرَةِ
اَكْبَرُ ۘ
لَوْ
كَانُوْا
یَعْلَمُوْنَ
۟۠
اسی طرح آتا ہے عذاب ! اور آخرت کا عذاب تو یقینا بہت ہی بڑا ہے۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
كَذَلِكَ الْعَذَابُ
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: سزای ئێمه بهم شێوازهیه بۆ كهسانێك كه سهرپێچى بكهن و مافى فهقیرو ههژار نهدهن، چۆن سزای هاوهڵانی باخمان دا ئاوایش سزای كافرانی مهككه ئهدهین [
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٣٣)
] بهڵام به دڵنیایى سزای ڕۆژی قیامهت زۆر لهمه گهورهترو سهختتره ئهگهر بزانن.