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القلم
32
68:32
عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون ٣٢
عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًۭا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ٣٢
عَسٰی
رَبُّنَاۤ
اَنْ
یُّبْدِلَنَا
خَیْرًا
مِّنْهَاۤ
اِنَّاۤ
اِلٰی
رَبِّنَا
رٰغِبُوْنَ
۟
اُمید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کر دے گا اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Они раскаялись в том, что вознамерились не выполнять своих обязанностей перед Господом и попереть права Его рабов, обратились к Аллаху с просьбой даровать им нечто лучшее, чем их прежний сад, и обещали устремить к Нему свои помыслы и упорно трудиться во имя Него оставшуюся жизнь. И если они были верны своим словам, то Аллах возместил им их утрату с лихвой. Ведь Аллах отвечает на мольбу тех, кто воззвал к Нему с надеждой и искренним устремлением. А для того, чтобы подчеркнуть важность происшедшего, Всевышний Аллах сказал: