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القلم
29
68:29
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ٢٩
قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٢٩
قَالُوْا
سُبْحٰنَ
رَبِّنَاۤ
اِنَّا
كُنَّا
ظٰلِمِیْنَ
۟
انہوں نے کہا (واقعی تم ٹھیک کہتے ہو) ہمارا رب پاک ہے بیشک ہم ہی ظالم تھے۔
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Al-Sa'di
آپ 68:28 سے 68:29 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Не думайте об Аллахе неподобающим образом и не думайте, что вы не зависите от Него. Если бы вы признали то, что ваша воля зависит от воли Аллаха, и сказали: «Если будет угодно Аллаху» - то всего этого бы не произошло.