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تفسیر: المرسلات 77:6
المرسلات
6
77:6
عذرا او نذرا ٦
عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ٦
عُذْرًا
اَوْ
نُذْرًا
۟ۙ
عذر کے طور پر یا خبردار کرنے کے لیے۔
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (٦)
] ئهو وهحییه لهلایهن خوای گهورهوه ئههێنن تا خهڵكى عوزریان نهمێنێت، وه ئینزارو ئاگاداركردنهوهیشه له سزای خوای گهوره ئهگهر ئیمان نههێنن.