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تفسیر: المرسلات 77:6
المرسلات
6
77:6
عذرا او نذرا ٦
عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ٦
عُذْرًا
اَوْ
نُذْرًا
۟ۙ
عذر کے طور پر یا خبردار کرنے کے لیے۔
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Na kwa Malaika wanaoupokea wahyi kutoka kwa Mwenyezi Mungu na kuuteremsha kwa Manabii Wake, unaowapa viumbe wake udhuru kutoka kwa Mwenyezi Mungu na pia onyo kutoka Kwake, ili watu wasiwe na hoja.