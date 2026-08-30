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تفسیر: المرسلات 77:42
المرسلات
42
77:42
وفواكه مما يشتهون ٤٢
وَفَوَٰكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ٤٢
وَّفَوَاكِهَ
مِمَّا
یَشْتَهُوْنَ
۟ؕ
اور ایسے پھلوں کے اندر جو انہیں پسند ہوں گے۔
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
После упоминания о каре, которая ожидает неверующих, Всевышний упомянул о награде для тех, кто вершил благие дела. Они опасались счесть ложью ниспосланное Аллахом Писание, уверовали в него и оставались верны прямому пути словом и делом. Они достигли этого только благодаря тому, что совершали то, что было предписано Аллахом, и избегали всего запрещенного Им. Поэтому они пребудут в сени множества различных изумительных цветущих деревьев и источников, одни из которых вытекают из Салсабила, а другие - бурлят выдержанным вином. Они будут наслаждаться всевозможными восхити-тельными и прекрасными плодами. Вот тогда им скажут: