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المائدة
99
5:99
ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ٩٩
مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَـٰغُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٩٩
مَا
عَلَی
الرَّسُوْلِ
اِلَّا
الْبَلٰغُ ؕ
وَاللّٰهُ
یَعْلَمُ
مَا
تُبْدُوْنَ
وَمَا
تَكْتُمُوْنَ
۟
رسول ﷺ پر سوائے پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو
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قرأت
حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Донесение истины было единственной обязанностью Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и он выполнил свою миссию так, как ему было приказано. Конечно же, он не распоряжался происходящим во Вселенной, зато Аллаху известно обо всем, что обнаруживают или скрывают рабы, и каждому из них Он воздаст по заслугам в соответствии со Своим знанием.