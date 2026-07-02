سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
المائدة
97
5:97
۞ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلايد ذالك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم ٩٧
۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَـٰمًۭا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَـٰٓئِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ٩٧
جَعَلَ
اللّٰهُ
الْكَعْبَةَ
الْبَیْتَ
الْحَرَامَ
قِیٰمًا
لِّلنَّاسِ
وَالشَّهْرَ
الْحَرَامَ
وَالْهَدْیَ
وَالْقَلَآىِٕدَ ؕ
ذٰلِكَ
لِتَعْلَمُوْۤا
اَنَّ
اللّٰهَ
یَعْلَمُ
مَا
فِی
السَّمٰوٰتِ
وَمَا
فِی
الْاَرْضِ
وَاَنَّ
اللّٰهَ
بِكُلِّ
شَیْءٍ
عَلِیْمٌ
۟
اللہ نے کعبے کو جو کہ بیت الحرام ہے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے اور حرمت والا مہینہ قربانی کے جانور اور وہ جانور بھی جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم ہے اور یہ کہ اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Al-Sa'di
Всевышний сообщил о том, что Заповедная мечеть - это опора для людей, поскольку благодаря почитанию ее они поддерживают свое духовное и мирское благополучие, совершенствуют свою приверженность исламу и избавляются от бремени грехов. Отправляясь в паломничество к ней, они приобретают щедрые дары и великие блага, жертвуют своим имуществом и преодолевают большие трудности. Мусульмане любых национальностей стекаются к ней по самым широким дорогам, знакомятся друг с другом, помогают друг другу, вместе обсуждают общие проблемы и устанавливают прочные связи, приносящие им пользу в религиозных и мирских делах. Всевышний сказал: «Пусть они засвидетельствуют то, что приносит им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные дни над скотиной, которой Он наделил их» (22:28). По причине того, что Кааба - опора для людей, некоторые богословы считали, что ежегодный хадж является обязательным предписанием для всей мусульманской общины, и если никто из мусульман не отправится в хадж, то вина за это ляжет на каждого, кто был в состоянии совершить паломничество. Более того, если никто из мусульман не отправится в хадж, то они лишатся своей опоры, и тогда наступит День воскресения. Жертвенные животные и животные с ожерельями, которые считаются самыми славными из всех жертвенных животных, также являются опорой для людей, поскольку они приносят им большую пользу и огромное вознаграждение. Аллах установил эти предписания для того, чтобы люди поняли, что Ему известно обо всем, что на небесах и на земле. Он создал Заповедную мечеть на благо Своих рабов, ведь Ему было известно, что она принесет им пользу в религиозных и мирских делах.