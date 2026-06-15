سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
المائدة
81
5:81
ولو كانوا يومنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولاكن كثيرا منهم فاسقون ٨١
وَلَوْ كَانُوا۟ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِىِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَـٰكِنَّ كَثِيرًۭا مِّنْهُمْ فَـٰسِقُونَ ٨١
وَلَوْ
كَانُوْا
یُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ
وَالنَّبِیِّ
وَمَاۤ
اُنْزِلَ
اِلَیْهِ
مَا
اتَّخَذُوْهُمْ
اَوْلِیَآءَ
وَلٰكِنَّ
كَثِیْرًا
مِّنْهُمْ
فٰسِقُوْنَ
۟
اور اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی ﷺ پر اور اس پر جو نبی ﷺ پر نازل کیا گیا (یعنی قرآن حکیم) تو پھر انہوں نے اِن (کافروں) کو اپنا ولی نہ بنایا ہوتا لیکن ان کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل ہے
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Al-Sa'di
آپ 5:81 سے 5:83 آیات کے گروپ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں
Вера в Аллаха, Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и то, что было ниспослано ему, обязывает раба любить Аллаха, дружить с Его возлюбленными рабами и враждовать со всеми, кто отказывается уверовать в Него, враждует с Ним и увязает в грехах. Отказ от дружбы с Его врагами является обязательным требованием любви к Нему и веры в Него. Что же касается нечестивцев, то они не выполняют этого требования, и это значит, что они не уверовали в Аллаха. Большинство из них уклоняются от повиновения Аллаху и не желают уверовать в Него и Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А дружба с врагами Аллаха является всего лишь одним из проявлений их нечестия и грехопадения.