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المائدة
80
5:80
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ٨٠
تَرَىٰ كَثِيرًۭا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَـٰلِدُونَ ٨٠
تَرٰی
كَثِیْرًا
مِّنْهُمْ
یَتَوَلَّوْنَ
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا ؕ
لَبِئْسَ
مَا
قَدَّمَتْ
لَهُمْ
اَنْفُسُهُمْ
اَنْ
سَخِطَ
اللّٰهُ
عَلَیْهِمْ
وَفِی
الْعَذَابِ
هُمْ
خٰلِدُوْنَ
۟
تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں بہت ہی بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ` ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ان پر اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Они любят неверующих, дружат с ними и помогают им. Они приобрели неходовой товар и заключили невыгодную сделку. Они навлекли на себя гнев Аллаха, а вместе с ним - гнев всех остальных творений, и обрекли себя на вечное и ужасное наказание. Они были несправедливы к самим себе, когда приготовили для себя такой недобрый удел. Они были несправедливы к себе, когда лишили себя вечного блаженства.