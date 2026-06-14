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المائدة
74
5:74
افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ٧٤
أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ ٧٤
اَفَلَا
یَتُوْبُوْنَ
اِلَی
اللّٰهِ
وَیَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ؕ
وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ
رَّحِیْمٌ
۟
تو کیا یہ لوگ اللہ کی جناب میں توبہ اور اس سے استغفار نہیں کرتے ؟ اور اللہ تو غفور اور رحیم ہے۔
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العربية
Al-Sa'di
Неужели они не обратятся к тому, что угодно Аллаху и чем Он доволен? Неужели они не признают Его своим Единственным Богом, а Ису - Его рабом и посланником? Неужели они не раскаются в том, что говорили, и не попросят Аллаха о прощении? Он прощает кающимся грехи, даже если они достигают облаков на небесах, и проявляет к Своим рабам милосердие, принимая их покаяния и заменяя их прегрешения праведными поступками. Следует отметить, что этот призыв к покаянию звучит как доброе и учтивое предложение. После него Аллах разъяснил, какое место Мессия и его мать занимали в действительности: