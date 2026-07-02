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المائدة
109
5:109
۞ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب ١٠٩
۞ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّـٰمُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٩
یَوْمَ
یَجْمَعُ
اللّٰهُ
الرُّسُلَ
فَیَقُوْلُ
مَاذَاۤ
اُجِبْتُمْ ؕ
قَالُوْا
لَا
عِلْمَ
لَنَا ؕ
اِنَّكَ
اَنْتَ
عَلَّامُ
الْغُیُوْبِ
۟
(اس دن کا تصور کرو) جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا ؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں تو ہی بہتر جاننے والا ہے غیب کی باتوں کا۔
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний сообщил о Дне воскресения и тех ужасных событиях, которые произойдут в этот день. Аллах соберет всех посланников и спросит их: «Что вам ответили ваши народы?» Они скажут: «Господь наш! Все знания принадлежат Тебе, и Тебе лучше известно об этом. Ты ведаешь все сокровенное и явное».