﴿وَوُضِعَ ٱلۡكِتَـٰبُ﴾ كِتَاب كُلّ امْرِئٍ فِي يَمِينه مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَفِي شِمَاله مِنْ الْكَافِرِينَ ﴿فَتَرَى ٱلۡمُجۡرِمِینَ﴾ الْكَافِرِينَ ﴿مُشۡفِقِینَ﴾ خَائِفِينَ ﴿مِمَّا فِیهِ وَیَقُولُونَ﴾ عِنْد مُعَايَنَتهمْ مَا فِيهِ مِنْ السَّيِّئَات ﴿یَـٰ﴾ لِلتَّنْبِيهِ ﴿وَیۡلَتَنَا﴾ هَلَكَتنَا وَهُوَ مَصْدَر لَا فِعْل له من لفظ ﴿مَالِ هَـٰذَا ٱلۡكِتَـٰبِ لَا یُغَادِرُ صَغِیرَةࣰ وَلَا كَبِیرَةً﴾ مِنْ ذُنُوبنَا ﴿إِلَّاۤ أَحۡصَىٰهَاۚ﴾ عَدَّهَا وَأَثْبَتَهَا تَعَجَّبُوا مِنْهُ فِي ذَلِكَ ﴿وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرࣰاۗ﴾ مُثْبَتًا فِي كِتَابهمْ ﴿وَلَا یَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدࣰا ٤٩﴾ لَا يُعَاقِبهُ بِغَيْرِ جُرْم وَلَا يَنْقُص مِنْ ثَوَاب مُؤْمِن