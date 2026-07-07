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الجن
8
72:8
وانا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا ٨
وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَـٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًۭا شَدِيدًۭا وَشُهُبًۭا ٨
وَّاَنَّا
لَمَسْنَا
السَّمَآءَ
فَوَجَدْنٰهَا
مُلِئَتْ
حَرَسًا
شَدِیْدًا
وَّشُهُبًا
۟ۙ
اور یہ کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت پہروں اور انگاروں سے بھرا ہوا ہے۔
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ }
أي: أتيناها واختبرناها،
{ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا }
عن الوصول إلى أرجائها
[والدنو منها]
،
{ وَشُهُبًا }
يرمى بها من استرق السمع، وهذا بخلاف عادتنا الأولى، فإنا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر السماء.