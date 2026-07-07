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الجن
5
72:5
وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا ٥
وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا ٥
وَّاَنَّا
ظَنَنَّاۤ
اَنْ
لَّنْ
تَقُوْلَ
الْاِنْسُ
وَالْجِنُّ
عَلَی
اللّٰهِ
كَذِبًا
۟ۙ
اور یہ کہ ہم تو اس گمان میں رہے کہ جن اور انسان اللہ پر ہرگز کوئی جھوٹ نہیں باندھیں گے۔
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Прежде мы были обольщены, и наши вожди и старейшины ввели нас в заблуждение. Мы были хорошего мнения о знатных мужах среди людей и джиннов и считали, что они никогда не осмелятся говорить об Аллахе ложь. Поэтому доселе мы и следовали их путем. Сегодня же нам стала ясна истина, и мы приняли ее и покорились ей. Отныне мы не будем внимать речам тех, кто отворачивается от прямого пути.