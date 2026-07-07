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الجن
17
72:17
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًۭا صَعَدًۭا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ
فِیْهِ ؕ
وَمَنْ
یُّعْرِضْ
عَنْ
ذِكْرِ
رَبِّهٖ
یَسْلُكْهُ
عَذَابًا
صَعَدًا
۟ۙ
تاکہ ہم اس (فراوانی) میں ان کی آزمائش کریں۔ اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے تو وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں۔
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العربية
Al-Sa'di
Только бесчестие и ненависть к истине помешали им встать на прямой путь и вкусить воды вкусной, приятной. Аллах ниспосылает верующим подобные испытания для того, чтобы испытать их веру и отличить правдивого раба от лжеца. А тех, кто отвращается от Писания, не следует его заповедям и пренебрегает ими, Аллах подвергает невыносимому и мучительному наказанию.