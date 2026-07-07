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الجن
16
72:16
وان لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا ١٦
وَأَلَّوِ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَـٰهُم مَّآءً غَدَقًۭا ١٦
وَّاَنْ لَّوِ
اسْتَقَامُوْا
عَلَی
الطَّرِیْقَةِ
لَاَسْقَیْنٰهُمْ
مَّآءً
غَدَقًا
۟ۙ
اور (اے نبی ﷺ ! آپ کہیے کہ مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے) کہ اگر یہ لوگ درست طریقے پر چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے۔
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قرأت
حدیث
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
আর এই যে, তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত, তাহলে তাদেরকে আমি অবশ্যই প্রচুর পানি পান করাতাম।