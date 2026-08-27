سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: الانسان 76:6
الانسان
6
76:6
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٦
عَيْنًۭا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًۭا ٦
عَیْنًا
یَّشْرَبُ
بِهَا
عِبَادُ
اللّٰهِ
یُفَجِّرُوْنَهَا
تَفْجِیْرًا
۟
یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Al-Sa'di
Райские жители будут пить прекрасный напиток из источника вместе с остальными рабами Аллаха. Их чаши будут наполнены, и они не будут опасаться того, что их источник иссякает. Он изливается и течет, а рабы Аллаха направляют его ручьи, когда пожелают и как пожелают. По своему усмотрению они спускают его ручьи в цветущие сады и зеленые луга, дают им течь вокруг дворцов и прекрасных обителей. Они направляют их, куда пожелают. Далее Всевышний Аллах упомянул некоторые из их благодеяний и сказал: