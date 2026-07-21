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22
76:22
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ٢٢
إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءًۭ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ٢٢
اِنَّ
هٰذَا
كَانَ
لَكُمْ
جَزَآءً
وَّكَانَ
سَعْیُكُمْ
مَّشْكُوْرًا
۟۠
(اور کہا جائے گا :) یہ تم لوگوں کے لیے بدلہ ہے اور تمہاری جدوجہد مقبول ہوچکی ہے۔
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
‘নিশ্চয় এটা তোমাদের পুরস্কার; আর তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা ছিল প্রসংশাযোগ্য।