سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الانسان
18
76:18
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨
عَیْنًا
فِیْهَا
تُسَمّٰی
سَلْسَبِیْلًا
۟
یہ ایک چشمہ ہے اس (جنت) میں جس کا نام سلسبیل ہے۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿عَیۡنࣰا﴾ بدل من زنجبيلا ﴿فِیهَا تُسَمَّىٰ سَلۡسَبِیلࣰا ١٨﴾ يعنى أن ماءها كالزنجبيل الذى تستلذ به العرب سهل المساغ في الحلق