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13
76:13
متكيين فيها على الارايك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًۭا وَلَا زَمْهَرِيرًۭا ١٣
مُّتَّكِـِٕیْنَ
فِیْهَا
عَلَی
الْاَرَآىِٕكِ ۚ
لَا
یَرَوْنَ
فِیْهَا
شَمْسًا
وَّلَا
زَمْهَرِیْرًا
۟ۚ
وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر۔ نہیں دیکھیں گے وہ اس میں دھوپ کی حدت اور نہ سخت سردی۔
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Rebar Kurdish Tafsir
[
مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ
] لهناو بهههشتدا پاڵیان داوهتهوهو پاڵ كهوتوون لهسهر ئهو شوێنه بهرزانه وهكو جۆلانه بۆیان دانراوه [
لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا (١٣)
] نه گهرمی خۆر لێیان دهدات و گهرما بێزاریان بكات، وه نه ساردی و سهرمای (زهمههریر)یش ئازاریان دهدات، بهڵكو شوێنێكی فێنك و یهكجار خۆشه.