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13
76:13
متكيين فيها على الارايك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًۭا وَلَا زَمْهَرِيرًۭا ١٣
مُّتَّكِـِٕیْنَ
فِیْهَا
عَلَی
الْاَرَآىِٕكِ ۚ
لَا
یَرَوْنَ
فِیْهَا
شَمْسًا
وَّلَا
زَمْهَرِیْرًا
۟ۚ
وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے اس میں تختوں کے اوپر۔ نہیں دیکھیں گے وہ اس میں دھوپ کی حدت اور نہ سخت سردی۔
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ }
الاتكاء: التمكن من الجلوس، في حال الرفاهية والطمأنينة
[الراحة]
، والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين،
{ لَا يَرَوْنَ فِيهَا }
أي: في الجنة
{ شَمْسًا }
يضرهم حرها
{ وَلَا زَمْهَرِيرًا }
أي: بردا شديدا، بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل، لا حر ولا برد، بحيث تلتذ به الأجساد، ولا تتألم من حر ولا برد.