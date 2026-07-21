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12
76:12
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ١٢
وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةًۭ وَحَرِيرًۭا ١٢
وَجَزٰىهُمْ
بِمَا
صَبَرُوْا
جَنَّةً
وَّحَرِیْرًا
۟ۙ
اور بدلے میں دے گا انہیں ان کے صبر کے سبب جنت اور ریشم کا لباس۔
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا }
على طاعة الله، فعملوا ما أمكنهم منها، وعن معاصي الله، فتركوها، وعلى أقدار الله المؤلمة، فلم يتسخطوها،
{ جَنَّةً }
جامعة لكل نعيم، سالمة من كل مكدر ومنغص،
{ وَحَرِيرًا }
كما قال
[تعالى:]
{ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ }
ولعل الله إنما خص الحرير، لأنه لباسهم الظاهر، الدال على حال صاحبه.