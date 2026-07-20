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الانسان
11
76:11
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ١١
فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةًۭ وَسُرُورًۭا ١١
فَوَقٰىهُمُ
اللّٰهُ
شَرَّ
ذٰلِكَ
الْیَوْمِ
وَلَقّٰىهُمْ
نَضْرَةً
وَّسُرُوْرًا
۟ۚ
تو اللہ انہیں بچا لے گا اس دن کے شر سے اور بخش دے گا انہیں تروتازگی اور مسرت۔
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Их не коснется великий ужас воскрешения, и ангелы будут встречать их со словами: «Вот день, который был обещан вам прежде!» Их лица будут сиять, а сердца будут переполняться радостью. Это означает, что они обретут как внешнее, так и внутреннее блаженство.