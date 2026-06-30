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الفاتحة
5
1:5
اياك نعبد واياك نستعين ٥
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥
اِیَّاكَ
نَعْبُدُ
وَاِیَّاكَ
نَسْتَعِیْنُ
۟ؕ
ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔
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العربية
Al-Sa'di
В соответствии с грамматикой арабского языка, если местоимение стоит перед глаголом, то действие совершается только в отношении упомянутого лица и никого более. Поэтому обсуждаемое нами откровение имеет следующий смысл: мы поклоняемся Тебе и не поклоняемся никому иному, и мы взываем о помощи к Тебе и не взываем о помощи ни к кому иному. Поклонение упомянуто прежде, чем мольба о помощи, и подобный оборот является примером включения частного в общее, потому что при перечислении общее принято упоминать раньше частного. Наряду с этим такая последовательность слов указывает на то, что право Всевышнего Аллаха превыше права Его рабов. Поклонение - это понятие, охватывающее все слова и деяния, совершаемые как душой, так и телом, которые Аллах любит и одобряет. Мольба о помощи - это обращение к Всевышнему Аллаху с просьбой одарить добром и уберечь от зла, проникнутое верой в то, что это непременно сбудется. Именно поклонение и мольба о помощи являются верным способом обретения вечного счастья и избавления от всякого зла. Помимо этого нет иного пути к спасению. Вот почему очень важно знать, что поклонение обретает свой подлинный смысл лишь тогда, когда совершается ради Аллаха в полном соответствии с наставлениями Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Без выполнения этих двух условий немыслимо никакое поклонение. Несмотря на то, что мольба о помощи является одной из форм поклонения, Всевышний Аллах упомянул о ней отдельно, потому что при совершении любого обряда раб Аллаха нуждается в помощи своего Господа. Без Его помощи человек никогда не сможет исправно выполнять Божьи веления и избегать грехов.