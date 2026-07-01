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البقرة
9
2:9
يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون ٩
يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ٩
یُخٰدِعُوْنَ
اللّٰهَ
وَالَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا ۚ
وَمَا
یَخْدَعُوْنَ
اِلَّاۤ
اَنْفُسَهُمْ
وَمَا
یَشْعُرُوْنَ
۟ؕ
( وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو۔ ) اور نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو۔ اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔
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العربية
Al-Sa'di
Под обманом здесь подразумевается показное выказывание одного отношения с целью скрыть обратное и добиться своей цели. На этой основе лицемеры строят свои взаимоотношения с Аллахом и Его рабами. Однако они обманывают только самих себя, и это весьма удивительно. Обычно, если один человек обманывает другого, то он либо добивается желаемого, либо ничего не приобретает и ничего не теряет. Однако лицемеры вредят самим себе. Они словно строят козни для того, чтобы погубить и перехитрить самих себя, поскольку они не могут навредить Всевышнему Аллаху и не в силах причинить вред правоверным. Они ничуть не вредят правоверным, когда выставляют себя верующими людьми, чтобы сохранить имущество и жизнь. Их козни обращаются против них самих, обрекая их на позор и бесчестие в мирской жизни. И всякий раз, когда они видят силу и могущество мусульман, ими овладевает беспредельная скорбь. А когда наступит Последняя жизнь, они будут ввергнуты в мучительное, болезненное и ужасное наказание, которое они заслужили тем, что сочли истину ложью, отказались уверовать и совершали грехи. Однако они настолько невежественны и глупы, что не способны осознать это.