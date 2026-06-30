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البقرة
8
2:8
ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمومنين ٨
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ٨
وَمِنَ
النَّاسِ
مَنْ
یَّقُوْلُ
اٰمَنَّا
بِاللّٰهِ
وَبِالْیَوْمِ
الْاٰخِرِ
وَمَا
هُمْ
بِمُؤْمِنِیْنَ
۟ۘ
اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی مگر وہ حقیقت میں مؤمن نہیں ہیں۔
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حدیث
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العربية
Al-Sa'di
Всевышний поведал о лицемерах, которые ведут себя, как мусульмане, хотя в душе остаются неверующими. Следует знать, что под лицемерием подразумевается показное благочестие, за которым скрывается зло и нечестие. Это определение распространяется не только на лицемерие в воззрениях, но и на лицемерие в поступках, о котором посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лицемера выдают три качества: если он рассказывает о чем-нибудь, то лжет; если обещает что-нибудь, то не сдерживает обещания; а если ему оказывают доверие, то он не оправдывает его». В другой версии хадиса говорится: «Истинным лицемером является тот, кто объединил в себе следующие четыре качества: если ему оказывают доверие, то он не оправдывает его; если он рассказывает о чем-нибудь, то лжет; если он заключает с кем-нибудь договор, то поступает вероломно; если же он препирается, то ведет себя непристойно». Что же касается лицемерия в воззрениях, то оно выводит человека из лона ислама. В этой и в других коранических сурах, когда Всевышний Аллах описывает лицемеров, речь идет именно об этой форме лицемерия. Среди приверженцев ислама не было лицемеров до переселения Пророка Мухаммада из Мекки в Медину и после его переселения до того, как произошло сражение при Бадре. В том сражении Аллах одарил мусульман победой, возвеличил правоверных и унизил неверующих, которые проживали в Медине. Опасения за свою жизнь и желание обмануть мусульман побудили некоторых из них делать вид, что они обратились в ислам. Тем самым они надеялись сохранить себе жизнь и уберечь свое богатство. Внешне могло показаться, что они - мусульмане, однако в душе они оставались неверующими. И тогда Аллах смилостивился над правоверными и описал качества лицемеров, дабы правоверные узнавали их, не обольщались их словами и поступками и могли уберечься от их злодеяний. Всевышний сказал: «Лицемеры опасаются, что им будет ниспослана сура, которая поведает о том, что в их сердцах» (9:64). Аллах ниспослал такую суру и описал в ней основные качества этих нечестивцев. Они заявляют, что уверовали в Аллаха и в Последний день. Но в действительности они говорят то, чего нет в их сердцах. Они - лжецы, поскольку истинную веру исповедует только тот, чьи слова не расходятся с воззрениями. Что же касается лицемеров, то своими речами они лишь пытаются обмануть Аллаха и Его верующих рабов.