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تفسیر: البقرة 2:58
البقرة
58
2:58
واذ قلنا ادخلوا هاذه القرية فكلوا منها حيث شيتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ٥٨
وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًۭا وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًۭا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌۭ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَـٰيَـٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٨
وَاِذْ
قُلْنَا
ادْخُلُوْا
هٰذِهِ
الْقَرْیَةَ
فَكُلُوْا
مِنْهَا
حَیْثُ
شِئْتُمْ
رَغَدًا
وَّادْخُلُوا
الْبَابَ
سُجَّدًا
وَّقُوْلُوْا
حِطَّةٌ
نَّغْفِرْ
لَكُمْ
خَطٰیٰكُمْ ؕ
وَسَنَزِیْدُ
الْمُحْسِنِیْنَ
۟
اور یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہوجاؤ اس شہر میں اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو جو چاہو لیکن دیکھنا (بستی کے) دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ اور محسنین کو ہم مزید فضل و کرم سے نوازیں گے
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[
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ
] وه به بهنو ئیسرائیلمان وت بڕۆنه ناو ئهم دێیهوه كه (بیت المقدس)ه [
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا
] به ویستی خۆتان بخۆن به ژیانێكی خۆش و به فراوانی بژین [
وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
] وه كاتێك كه له دهرگاكهوه دهچنه ژوورهوه كڕنوش بهرن و خۆتان بچهمێننهوه وهكو تهوازوع و ملكهچیهك بۆ خوای گهوره كه ئهم شوێنهی بۆتان ئازاد كردووه [
وَقُولُوا حِطَّةٌ
] وه بڵێن: خوایه له تاوانمان خۆشبه ئێمه گهڕاینهوهو تهوبه ئهكهین [
نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ
] ئێمهش له تاوانهكانتان خۆش ئهبین [
وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (٥٨)
] ئهوهیشی كه چاكهكار بێ زیاتر فهزڵ و چاكهی خۆمانی بۆ زیاد ئهكهین.