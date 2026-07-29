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البقرة
55
2:55
واذ قلتم يا موسى لن نومن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون ٥٥
وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةًۭ فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّـٰعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٥
وَاِذْ
قُلْتُمْ
یٰمُوْسٰی
لَنْ
نُّؤْمِنَ
لَكَ
حَتّٰی
نَرَی
اللّٰهَ
جَهْرَةً
فَاَخَذَتْكُمُ
الصّٰعِقَةُ
وَاَنْتُمْ
تَنْظُرُوْنَ
۟
اور یاد کرو جبکہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ؑ ! ہم تمہارا ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں تو تمہیں آپکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے اور تم دیکھ رہے تھے
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Tahira Fatima
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 143:7، 55:2
ان دونوں آیات میں اللہ تعالی کے دیدار کا مطالبہ ہے۔۔۔ لیکن اس کے اثرات اور نتائج میں بہت بڑا فرق ہے۔
بنی اسرائیل گستاخانہ اور بےباکانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یٰمُوۡسٰی لَنۡ نُّؤۡمِنَ لَکَ حَتّٰی نَرَی اللّٰہَ جَہۡرَۃً ہم موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق تب کریں گے جب اللہ کو علانیہ اور ظاہر طور پر دیکھ لیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا رَبِّ اَرِنِیۡۤ اَنۡظُرۡ اِلَیۡکَ کہہ کر دیدار الٰہی کا سوال کرنا عاجزانہ اور مودبانہ انداز، ایک استدعا اور درخواست ہے۔ مطالب...
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9
4
Soulfull Mental Healfh
فالو
23 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 55:2
We believe in Allah without seeing Him through the many signs that He sent upon the Earth - one of which is the Quran itself, an absolute miracle and the word of God.
With its miracles and knowledge of the past, scientific accuracy prediction, language eloquence etc.
The other signs that exist are found in the creation itself- the change of seasons, the coming of the night and the day, the eclipse, the solar system, the rain and Greenery, fru...
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7
0
ekaterina myachina
فالو
12 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 55:2-56
As Though You See Him
Reading Surah Al-Baqarah (2:55–56) through the Hadith
There are moments when the heart longs for certainty so completely.
that it begins to ask for what can be seen, held, and fully resolved.
Not always because faith is absent,
but because uncertainty can feel difficult to remain inside for long.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَـٰمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً
“And [recall] when you said: ‘O Musa, we will n...
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12
3
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