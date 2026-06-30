سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
البقرة
5
2:5
اولايك على هدى من ربهم واولايك هم المفلحون ٥
أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًۭى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥
اُولٰٓىِٕكَ
عَلٰی
هُدًی
مِّنْ
رَّبِّهِمْ ۗ
وَاُولٰٓىِٕكَ
هُمُ
الْمُفْلِحُوْنَ
۟
یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ
] ئهم كهسانهی كه تهقواو ئیمانیان كۆ كردۆتهوه وه فهرزهكان ئهنجام ئهدهن لهسهر هیدایهت و ڕێنمایی و ڕووناكین لهلایهن پهروهردگاریانهوه [
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥)
] وه ئهم كهسانه سهربهرزو سهرفرازو سهركهوتوون له دونیاو دواڕۆژدا، پاشان خوای گهوره دێته سهر باسكردنی كافران.