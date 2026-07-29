سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
البقرة
45
2:45
واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين ٤٥
وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَـٰشِعِينَ ٤٥
وَاسْتَعِیْنُوْا
بِالصَّبْرِ
وَالصَّلٰوةِ ؕ
وَاِنَّهَا
لَكَبِیْرَةٌ
اِلَّا
عَلَی
الْخٰشِعِیْنَ
۟ۙ
اور مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ اور یقینایہ بہت بھاری شے ہے مگر ان عاجزوں پر (بھاری نہیں ہے)۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
تدبر کریں۔
تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
noor jahan
فالو
3 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 45:2
دنیا کہتی ہے مشکل میں یہ کرو، وہ کرو، plan بناؤ، لوگوں سے بات کرو۔
اور اللہ کہہ رہا ہے صبر کرو اور نماز پڑھو۔
صبر
رکنا نہیں چلتے رہنا۔ بغیر شکوے کے۔ بغیر ٹوٹے۔
نماز
اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ سب چھوڑ کے۔ بس وہی۔
پھر کہا
وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ
یہ بھاری ہے۔
اللہ نے خود مانا، یہ آسان نہیں۔
مشکل میں نماز پڑھنا آسان نہیں۔ صبر کرنا آسان نہیں۔
اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ
سوائے ان کے جو جھکے ہوئے ہیں۔
خاشع یعنی جن کا دل اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے۔
ان...
مزید دیکھیں
2
0
Hafiz Taha Jamil
فالو
33 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 45:2
راہ راست پر قائم رہنے کہ لیے ضروری ہے کہ اِس راستے میں پیش آنے والی تمام مشکلات و مصائب کا مقابلہ کیا جائے ۔ اِس مقابلے میں صبر اور نماز سے مدد لینے کی تلقین کی گئ ہے ۔ صبر ایک ایسی صفت ہے جس کی پرورش سے ہی اِس کو تقویت حاصل ہو سکتی ہے اور نماز ایک ایسا عملی نظام ہے کہ جس کہ ذریعہ سے صبر کی پرورش ممکن ہے۔
2
1
Aanay Ramliya
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 45:2
کتنی پیاری آیت ہے نا؟ کہ مدد حاصل کرو صبر اور صلواۃ کے زریعے۔ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی جسمانی کبھی ذہنی۔ اور جسمانی سے زیادہ ذہنی مدد ضروری ہوتی ہے ۔ ہم چاہتے ہیں کوئ آ کے تسلی دے، کوئ آ کے ہمارا درد بانٹے۔ مگر کبھی کبھار ہمیں شاید جسمانی مدد مل بھی جائے تو ذہنی یا روحانی مدد نہیں ملتی۔ اور یہ وقت انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے تب انسان کا جسم بھی ساتھ نہیں دیتا۔ ذہن اتنا ماؤف ہوتا ہے کہ عبادت خاص طور پر ...
مزید دیکھیں
8
1
Tafshala Chheena
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 45:2
گناہ کرنے کے بعد ہم سب کے دلوں میں اکثر ایک سوال آتا ہے کہ کیا اللّٰہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے ؟ کیا وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں ؟ کیا میں ان کی محبت کے قابل ہوں ؟ ان سوالات کا میرے خیال میں کم وبیش ہر شخص سامنا کرتا ہے مگر کوئی تسلی بخش جواب نہیں مل پاتا حالانکہ اس وقت ہمیں حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے امید کی ضرورت ہوتی ہے۔
ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ؟ دنیا میں ایسا کوئی سوال نہیں جس کا جواب اللّٰہ تعالیٰ نے نا رکھا ہو۔ اور ہر چیز کا منطقی جوا...
مزید دیکھیں
9
4
Mehar Zadi
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 45:2
اللہ کی مدد دو طریقوں سے مل سکتی ہے۔ پہلا نماز ، دوسرا صبر۔ نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالی کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرالینا ہے اور پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے instant فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ panic ہونے سے بچ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سنبھال لے گا۔ لوگوں سے مدد کی امید، ٹینشن، ناکامی کا خوف، دھوکہ کا خوف،...
مزید دیکھیں
5
2
Mazin (Martin) Davis
فالو
22 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 45:2
As a new Muslim I’ve frequently felt confused and self-absorbed in being anxious about progress and I find myself doubting my faithfulness: am I doing things correctly? Am I displeasing Allah with all my mistakes and false assumptions? It is so easy to place limited human emotions onto Allah. But I’m reminded in my heart that Allah knows me better than I know myself. He is most patient and most kind. I know that He looks at me with the eyes of de...
مزید دیکھیں
15
1
Razia Zahra
فالو
43 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 45:2، 45:29
In the Name of Allah, the Most Merciful, the Especially Merciful,
A few weeks ago, I moved from the UK to Canada with my husband and children. My husband gave me some money to spend upon myself. So I looked at what I have and I felt Allah has given me a lot. I don’t want to buy anything just for the sake of spending money. So I kept the money for a few weeks. I contemplated and contemplated what I should purchase as my first gift? I prefer right...
مزید دیکھیں
16
4
Khalisa M.
فالو
52 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 13:55، 45:2، 9:38، 63:56-64، 9:78-11، 3:65، 6:11، 46:22
When you go on a scavenger hunt, you're given a list of things to find because in order to find something, you have to know what you’re looking for.
And that’s exactly why we struggle with tawakkul when it comes to our rizq. Because with our duas we create a list of things we want to have. A house. A job. A spouse. A number in our bank account. And once we’ve decided what it’s supposed to look like, we begin to look for those specific things.
B...
مزید دیکھیں
14
5
Javeria Malik
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 45:2
It just doesn’t feel the same . . . I lost it . . . How can I get it back?
Get ready for the ultimate salah-booster; a set of amazing productivity tips to enhance your prayer, give you a fresh perspective on the world of salah, and make you love your prayer like never before, inshallah!
In this week’s central ayah Allah ‘azza wa jall advises: And seek help through patience and prayer, and indeed, it is difficult except for the humbly submissive...
مزید دیکھیں
6
3
R. Ebied
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 1:17، 45:2
Sometimes the grief is intense, like when the Prophet peace be upon him lost Khadijah and his uncle in the same year
And it's thought how will this grief ever mend
How will the loss ever be replaced
How will the devastation after Taif be healed
And then a miraculous journey happened - Al isra Wal Mi'raj
To reaffirm the love and importance of Al Aqsa in our hearts forever and as a source of mending for the beloved’s heart (peace be upon him) ...
مزید دیکھیں
11
2
تدبر کمیونٹی کو دریافت کریں
پچھلی آیت
اگلی آیت