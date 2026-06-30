سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
البقرة
4
2:4
والذين يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون ٤
وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ٤
وَالَّذِیْنَ
یُؤْمِنُوْنَ
بِمَاۤ
اُنْزِلَ
اِلَیْكَ
وَمَاۤ
اُنْزِلَ
مِنْ
قَبْلِكَ ۚ
وَبِالْاٰخِرَةِ
هُمْ
یُوْقِنُوْنَ
۟ؕ
اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو (اے نبی) آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی (ایمان رکھتے ہیں) جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
] وه ئیمانیان بهو قورئانه پیرۆزه ههیه كه بۆ تۆ دابهزیوه وه بهو كتێبه ئاسمانیانهی تر كه بۆ پێغهمبهرانی پێش تۆ دابهزیوه باوهڕیان به ههمووی ههیه [
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (٤)
] وه یهقینیشیان ههیه به ڕۆژی دوایی و ههموو ئهو شتانهی كه له ڕۆژی دواییدا ڕووئهدات.