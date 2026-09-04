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تفسیر: البقرة 2:35
البقرة
35
2:35
وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شيتما ولا تقربا هاذه الشجرة فتكونا من الظالمين ٣٥
وَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٣٥
وَقُلْنَا
یٰۤاٰدَمُ
اسْكُنْ
اَنْتَ
وَزَوْجُكَ
الْجَنَّةَ
وَكُلَا
مِنْهَا
رَغَدًا
حَیْثُ
شِئْتُمَا ۪
وَلَا
تَقْرَبَا
هٰذِهِ
الشَّجَرَةَ
فَتَكُوْنَا
مِنَ
الظّٰلِمِیْنَ
۟
اور ہم نے کہا اے آدم ! رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو۔ مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ ورنہ تم ظالموں میں سے ہوجاؤ گے۔
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[
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
] خوای گهوره فهرمووی: ئهی ئادهم خۆت و حهوای خێزانت نیشتهجێ بن له بهههشتدا به ویستی خۆتان ژیانێكی خۆش بهسهر بهرن ویستتان له چیه له بهههشتدا بیخۆن بهبێ ماندوو بوون بهڵام لهم داره نزیك نهكهونهوه كه ئایا ئهو داره ترێ بووه یاخود گهنم بوو یان ههنجیر بووه یان ههر شتێكی تر بێت دارێك بووهو باس نهكراوه [
فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥)
] لهبهر ئهوهی ئهگهر لهو داره نزیك ببنهوهو لهو داره بخۆن ئهوه زوڵم و ستهم له نهفسی خۆتان ئهكهن.