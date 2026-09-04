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تفسیر: البقرة 2:34
البقرة
34
2:34
واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين ٣٤
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٣٤
وَاِذْ
قُلْنَا
لِلْمَلٰٓىِٕكَةِ
اسْجُدُوْا
لِاٰدَمَ
فَسَجَدُوْۤا
اِلَّاۤ
اِبْلِیْسَ ؕ
اَبٰی
وَاسْتَكْبَرَ ؗۗ
وَكَانَ
مِنَ
الْكٰفِرِیْنَ
۟
) اور یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گرپڑے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا اور تکبرّ کیا۔ اور ہوگیا وہ کافروں میں سے
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[
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
] پهروهردگار ئهمری كرد به فریشتهكان كه كڕنۆشی ڕێزو ئیحترام بۆ ئادهم بهرن كه له شهریعهتی خۆماندا حهرام كراوه ئهم شته تایبهت بووه بهوانهوه [
فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٣٤)
] ههموویان سوجدهیان بۆ برد تهنها ئیبلیس نهبێ كه له جن بوو بهڵام زۆر خواپهرست و چاكهكار بوو لهناو مهلائیكهتهكاندا بوو ئهم سوجدهی نهبردو ڕهفزی كردو ڕهتی كردهوهو خۆی به گهوره زانی و وتی من لهو باشترم من له ئاگر دروستكراوم و ئهو له قوڕ، وه له زانیاری خوای گهوره ههبوو كه ئهمه كافر دهرئهچێ وه كافر بوو.