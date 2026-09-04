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تفسیر: البقرة 2:32
البقرة
32
2:32
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ٣٢
قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣٢
قَالُوْا
سُبْحٰنَكَ
لَا
عِلْمَ
لَنَاۤ
اِلَّا
مَا
عَلَّمْتَنَا ؕ
اِنَّكَ
اَنْتَ
الْعَلِیْمُ
الْحَكِیْمُ
۟
انہوں نے کہا (پروردگار !) نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھادیا ہے۔ یقیناً آپ ہی ہیں جو سب کچھ جاننے والے کامل حکمت والے ہیں۔
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[
قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا
] وتیان: ئهی پهروهردگار پاك و مونهززههی بۆ تۆ ئێمه هیچ زانست و زانیاریهكمان نیه تهنها ئهوه نهبێ كه خۆت فێرمانت كردووه ئێمه غهیب نازانین [
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٢)
] ههر تۆ زۆر زاناو كاربهجێی.