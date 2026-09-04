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تفسیر: البقرة 2:31
البقرة
31
2:31
وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملايكة فقال انبيوني باسماء هاولاء ان كنتم صادقين ٣١
وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَـٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣١
وَعَلَّمَ
اٰدَمَ
الْاَسْمَآءَ
كُلَّهَا
ثُمَّ
عَرَضَهُمْ
عَلَی
الْمَلٰٓىِٕكَةِ ۙ
فَقَالَ
اَنْۢبِـُٔوْنِیْ
بِاَسْمَآءِ
هٰۤؤُلَآءِ
اِنْ
كُنْتُمْ
صٰدِقِیْنَ
۟
اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام پھر ان (تمام اشیاء) کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔
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حدیث
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العربية
عبداللہ محمد ابوبکر اور شیخ ناصر خامس
Na ili kubainisha utukufu wa Ādam, Amani imshukiye, Mwenyezi Mungu Alimfundisha majina ya vitu vyote, kisha Akaviorodhesha hivyo vitu kwa Malaika na kuwaambia, “Niambieni majina ya vitu hivi vilivyoko, ikiwa nyinyi ni wakweli kwamba nyinyi mnastahiki zaidi uimarishaji wa ardhi kuliko wao.”