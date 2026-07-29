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البقرة
26
2:26
۞ ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهاذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ٢٦
۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْىِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًۭا مَّا بَعُوضَةًۭ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰذَا مَثَلًۭا ۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًۭا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًۭا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَـٰسِقِينَ ٢٦
اِنَّ
اللّٰهَ
لَا
یَسْتَحْیٖۤ
اَنْ
یَّضْرِبَ
مَثَلًا
مَّا
بَعُوْضَةً
فَمَا
فَوْقَهَا ؕ
فَاَمَّا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوْا
فَیَعْلَمُوْنَ
اَنَّهُ
الْحَقُّ
مِنْ
رَّبِّهِمْ ۚ
وَاَمَّا
الَّذِیْنَ
كَفَرُوْا
فَیَقُوْلُوْنَ
مَاذَاۤ
اَرَادَ
اللّٰهُ
بِهٰذَا
مَثَلًا ۘ
یُضِلُّ
بِهٖ
كَثِیْرًا ۙ
وَّیَهْدِیْ
بِهٖ
كَثِیْرًا ؕ
وَمَا
یُضِلُّ
بِهٖۤ
اِلَّا
الْفٰسِقِیْنَ
۟ۙ
یقینا اللہ اس سے نہیں شرما تاکہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے۔ تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے ؟ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے سے بہتوں کو۔ اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو۔
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
noor jahan
فالو
5 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 26:2
اللہ مچھر کی مثال دیتا ہےاور دو لوگ سنتے ہیں۔
ایک کہتا ہے، سبحان اللہ، کتنی گہری بات ہے۔
دوسرا کہتا ہے یہ کیا مذاق ہے، مچھر کی مثال؟
ایک ہی آیت، ایک کے لیے ہدایت، دوسرے کے لیے مزید گمراہی۔
کیوں؟
کیونکہ فرق آیت میں نہیں، دل میں ہے۔
کھلے دل سے آؤ ، ہدایت ملتی ہے۔
ضد لے کر آؤ ، تو گمراہی ملتی ہے۔
وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ
گمراہ صرف فاسق ہوتے ہیں جو خود اللہ کے دائرے سے نکلے۔
اللہ نے زبردستی نہیں کی۔ انہوں نے خود چنا۔
میں قرآن کے پاس...
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3
0
Mania Rafaqat
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 26:2
وہ (اللہ) کثیر(تعداد) کو اسکے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور کثیر(تعداد) کو اسکے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اسکے ذریعے مگر فاسقوں کو_
آپ جس بھی راستے کا انتخاب کریں گے الله اس میں آپکے لیے آسانیاں بھر دے گا۔ انتخاب آپکے ہاتھ میں ہے کہ آپ نیکی کی راہ اپناتے ہیں یا برائی کا راستہ۔ اگر آپ ہدایت کا راستہ چنیں گے تو الله کی طرف کا راستہ آپ کے لئے کھول دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ برائی کا راستہ چنیں گے تو بھی آپ کو روکا نہیں جائے گا۔ آپکو برائی ...
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8
2
Basit Minhas
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 26:2
مچھر کی تمثیل
إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًاۘ يُضِلُّ بِهِۦ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِۦ كَثِيرًاۖ وَمَا يُضِلُّ بِهِۦٓ إِلَّا ٱلْفَٰسِقِينَ (۲۶)
'بے شک، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے—چاہے وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی چھوٹی ...
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11
8
Salihu Abba
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 44:17، 26:2، 164:2، 10:34، 29:55
An analogy to appreciate and Comprehend the Glorification and Praises of All creation Toward Allah other than Mankind !
When you deeply reflect upon the Quran, many profound realities are unveiled—truths that may seem obvious once discovered, yet remain hidden to those who do not engage with it. One recurring theme in the Quran is the use of examples and analogies. These are powerful tools for bridging the gap between different levels of underst...
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25
5
Lulu Fakhriyah
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 26:2
This verse reminds me to 55:2. I am a teacher and I always use Ar-Rahman as a stepping stone to understand how incredible Allah is as 'a teacher'. Every single word He uses to persuade and to challenge human beings to think is overwhelmingly impressive. Looking at 2:26, to me it shows how amazing He is as a teacher. In the Quran, I find Allah always presents parables that are familiar, we can simply find it in our everyday life, that are easy to ...
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17
9
A Siddiqui
فالو
4 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 26:2
Oh Allah, had it not been for your Mercy and Guidance, my entire life would been spent like the people in the 2nd group mentioned in this ayah. I would have remained confused and misguided, always questioning every little matter.
Thank you, Allah, for giving us a world full of signs and guiding us to recognize the Truth.
Whether it is an ayah in the Quran or an ayah in the Universe, whether it is a mountain, the moon, a mosquito, or a mysterio...
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47
11
Mariam Awais
فالو
5 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 73:22، 26:2
Initially when I entered the fold of Islam years back by the grace of Allaah ;as and when I started reading different translations of Qur'an , I remember the first of the examples I came across was that of a fly mentioned in aayah 73 of Surah Al Hajj .. So I used to initiate these discussions with family to begin with ; giving this profound example ; every time amazed at the fact that Allaah used the example of something as small as a mosquito ...
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9
1
ekaterina myachina
فالو
14 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 25:2-27
A Promise, A Test, A Consequence
Reading Al-Baqarah (2:25-27) through the Hadith
There is a quiet sequence in these ayahs.
You are first shown where you are being led… (2:25 - a promise)
then how people respond along the way… (2:26 - a test)
and finally what that response becomes over time. (2:27 - a consequence)
It begins by opening something ahead of you — not fear this time, but promise:
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَ...
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4
0
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