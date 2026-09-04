سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: البقرة 2:24
البقرة
24
2:24
فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين ٢٤
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ وَلَن تَفْعَلُوا۟ فَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَـٰفِرِينَ ٢٤
فَاِنْ
لَّمْ
تَفْعَلُوْا
وَلَنْ
تَفْعَلُوْا
فَاتَّقُوا
النَّارَ
الَّتِیْ
وَقُوْدُهَا
النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ ۖۚ
اُعِدَّتْ
لِلْكٰفِرِیْنَ
۟
پھر اگر تم ایسا نہ کرسکو اور ہرگز نہ کرسکوگے ! ) تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا
] بهڵام ئهگهر ئهم شتهتان نهتوانی وه ناشتوانن وه تا ئێستا نهیانتوانیوهو تا ڕۆژی قیامهتیش ناتوانن سوورهتێكی بچووكی هاوشێوهی قورئان بێننهوه، چونكه قورئان قسهی خوایه چۆن قسهی مرۆڤـ وهكو قسهی خوا دهبێت [
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢٤)
] دهی كهواته به ئیمان هێنان و كردهوهی چاكتان خۆتان بپارێزن لهو ئاگرهی كه سووتهمهنییهكهی خهڵكی و بهردی گۆگرده، كه ئامادهكراوه بۆ كافران، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر ئهوهی كه ئێستا دۆزهخ دروستكراوه).