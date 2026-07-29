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البقرة
216
2:216
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شييا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شييا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون ٢١٦
كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌۭ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًۭٔا وَهُوَ خَيْرٌۭ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًۭٔا وَهُوَ شَرٌّۭ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢١٦
كُتِبَ
عَلَیْكُمُ
الْقِتَالُ
وَهُوَ
كُرْهٌ
لَّكُمْ ۚ
وَعَسٰۤی
اَنْ
تَكْرَهُوْا
شَیْـًٔا
وَّهُوَ
خَیْرٌ
لَّكُمْ ۚ
وَعَسٰۤی
اَنْ
تُحِبُّوْا
شَیْـًٔا
وَّهُوَ
شَرٌّ
لَّكُمْ ؕ
وَاللّٰهُ
یَعْلَمُ
وَاَنْتُمْ
لَا
تَعْلَمُوْنَ
۟۠
(مسلمانو !) اب تم پر جنگ فرض کردی گئی ہے اور وہ تمہیں گراں گزر رہی ہے اور ہوسکتا ہے کہ تم کسی شے کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہوسکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درآنحالیکہ وہی تمہارے لیے ُ بری ہو اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Fariha Guncha
فالو
46 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 286:2، 216:2
'کاش میں دورِ پیمبر ﷺ میں اُٹھایا جاتا…'
یہ ایک نعت کے اشعار ہیں۔
یہ سن کر میں نے سوچا، کتنا حسین ہوتا اگر میں نبی ﷺ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتی، اُن کے ساتھ ایک صحابی کی طرح چلتی، اور اپنی آنکھوں کے سامنے اسلام کو پروان چڑھتے دیکھتی۔
لیکن پھر مجھے احساس ہوا…
وہ دور صرف معجزوں اور روشنی سے بھرا نہیں تھا۔ وہ بھوک، جلاوطنی، جنگوں اور ظلم و ستم کا دور بھی تھا۔ صحابہ کرام نے ناقابلِ برداشت مظالم برداشت کیے، مگر اُن کا ایمان کبھی متزلزل نہ ہوا۔
اور...
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8
3
Bint e Javed
فالو
47 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 216:2
یہ آیت ہمیں ایک ایسی حقیقت سے آشنا کرتی ہے جو انسان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ انسان ہمیشہ اپنی پسند اور اپنی مرضی کے گرد زندگی بُننا چاہتا ہے۔ لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ زندگی کا اصل ڈیزائن آپ کے ہاتھ میں نہیں، آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے۔
'كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ'
تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ تمہیں ناگوار ہے۔
یہ صرف میدانِ جنگ کی بات نہیں۔ یہ زندگی کے ہر اُس معرکے کی بات ہے، جس سے آپ بھاگنا چاہتے ہیں مگر رب آپ کو اس...
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4
3
Huma fahad Khan
فالو
51 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 216:2، 11:64، 21:32، 5:94-6
تکلیف میں چھپی ہوئی ایک رحمت (از خود دل سے نکلی ہوئی ایک بات)
تکلیف بذاتِ خود اللہ تعالیٰ کی طر ف سے ایک رحمت ہے۔ اکثر لوگ تکلیف کو محض ایک مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن درحقیقت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزماتا ہے تو اس کے ساتھ آسانی کا سامان بھی کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے:
﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦﴾
(بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے)
📖 سور...
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2
2
Tahira Fatima
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 216:2
کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر زندگی میں ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی، تو کیا ہم واقعی خوش ہوتے؟ ہم جو چاہیں، جیسے چاہیں، جب چاہیں، وہی ملے۔ مگر کیا واقعی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے؟ کیا واقعی جو ہم چاہتے ہیں، وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے؟
زندگی میں ایسا کتنی ہی بار ہوتا ہے کہ ہم کچھ چاہتے ہیں، شدت سے مانگتے ہیں، دعاؤں میں رو رو کر اللہ سے التجا کرتے ہیں، مگر وہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل ہمارے راستے میں آتی...
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5
4
Kosar Qadir
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 216:2
انسان اللہ کی سب سے خوبصورت تخلیق، اور جتنی خوبصورت + اشرف المخلوقات، اتنی بڑی ذمہ داری ( اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی، اپنے آپ کو بُرے خیالات سے دور رکھنے کی، اپنے آپ کو نفس کا غلام نہ بنانے کی )
زندگی میں کوشش کرو کہ اپنے آپ میں کبھی یہ سوال پیدا نہ ہونے دینا کہ اللہ سے مانگوں یا نہیں، یا یہ کام ہوگا کہ نہیں، یا یہ چیز ملے گی بھی یا نہیں، اللہ کو ہر بات کا علم ہے، اللہ کو سب پتا ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے حکمت سے بھرے پڑے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے م...
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4
2
Rabia Jahan
فالو
5 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 216:2
بسم اللہ الرحمٰن الرحیم
ہوسکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو اور
ہوسکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے
— تفہیم القرآن - سید ابو الاعلیٰ مودودی
انٹر نیٹ پر میری نظر سے ایک جملہ گزرا، جس سے مجھے یہ آیت یاد آگئی۔لکھا تھا،
'God breaks your plan, before your plan breaks you.'
اگر کبھی ہماری مانگی ہوئی دعائیں پوری ہوتی دکھائی نہ دیں تو ہم مختلف قسم کے ردعمل دے سک...
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12
2
Nuzhath Fatima
فالو
3 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 216:2
I’ve been reflecting on Surah Al-Baqarah, ayah 216: "…But perhaps you hate a thing and it is good for you, and perhaps you love a thing and it is bad for you. And Allah knows, while you know not.”
For a long time, I carried regret. I didn’t get admission to medical college. I missed my sister’s wedding. I made countless du‘as, and when they weren’t answered the way I hoped, I found myself regretting everything I didn’t get in life.
But reading...
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15
4
Ali Ali
فالو
5 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 79:4، 216:2
Bismillah
When you hear the phrase "it befell him," what comes to mind first—a blessing or a hardship?
Allah ﷻ says:
"Whatever good befalls you is from Allah..." (4:79)
This life is a test. Not every gift is a favor, and not every hardship is a punishment.
Sometimes what glitters in your hands slowly leads you away from Allah, while the weight upon your shoulders becomes the very thing that draws you closer to Him.
The comfort you desired m...
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17
2
Razia Zahra
فالو
6 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 216:2
In the Name of Allah, the Most Merciful, the Especially Merciful,
Often when something very difficult enters your life, this ayah seems to cross the mind.
Fighting, giving up one’s life to Allah’s cause is a command which requires sincere and true faith. We will encounter things which we do not like, which will cause us worry and make us feel deeply uncomfortable. It might be that you have no control over what is occurring. Having little contro...
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17
2
aira Fatima
فالو
6 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 216:2
Today I realized something about myself that I wish I had understood years ago.
I’ve been married for six years, and if I were to describe those years, I would probably use words like hardship, disappointment, loneliness, and waiting.
I struggled with unemployment. I struggled with difficult relationships. I experienced the pain of being misunderstood, challenges with my husband, toxic in-laws, and the loneliness that comes with being a revert ...
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23
6
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