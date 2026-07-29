سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
البقرة
153
2:153
يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ١٥٣
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ١٥٣
یٰۤاَیُّهَا
الَّذِیْنَ
اٰمَنُوا
اسْتَعِیْنُوْا
بِالصَّبْرِ
وَالصَّلٰوةِ ؕ
اِنَّ
اللّٰهَ
مَعَ
الصّٰبِرِیْنَ
۟
اے ایمان والو ! صبر اور نماز سے مدد چاہو جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
تدبر کریں۔
تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
Bint e Javed
فالو
21 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 153:2
یہ آیت اہلِ ایمان کو خطاب کر رہی ہے۔
یعنی یہ ہدایت خاص اُن لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لا چکے ہیں۔ ایمان صرف زبانی اقرار نہیں، بلکہ عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کرنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں دو چیزیں بتائیں:
صبر
نماز
یہ دونوں مومن کے لیے طاقت کا ذریعہ ہیں۔
صبر کے تین درجے ہوتے ہیں:
اطاعت پر صبر.... نیکی کرتے رہنا، چاہے نفس پر بھاری ہو۔
گناہ سے بچنے پر صبر.... خواہش ہو، مگر اللہ کے ڈر سے رک جانا۔
تکلیف پر صبر.... آزمائش آئے تو شکوہ ن...
مزید دیکھیں
1
0
Mehar Zadi
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 153:2، 82:17
السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ
کل میں اپنا موبائل تبدیل کر رہی تھی تو ذہن میں ایک بات آئی ۔ سوچا سب کو بتاوں۔
میں نے جس موبائل سے اپنا موبائل بدلا اس پر نہ گلاس کور لگا تھا اور یہ اسکا دوسرا موبائل کور تھا۔ میں چاہ رہی تھی بس جلدی جلدی کسی طرح اس موبائل پر گلاس کور لگوا لوں اور موبائل کور بھی۔ کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ یہ مجھ سے گِر کر ٹوٹ نہ جائے۔ کیونکہ مجھ سے موبائل اکثر گر جاتا۔ گلاس کور اور موبائل کور کے وجہ سے وہ ٹوٹنے سے اور خراب ہونے سے ...
مزید دیکھیں
7
3
Maria Safdar
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 5:94-6، 153:2
ہر صبح روشنی اور امید کا پیغام لے کر نہیں آتی۔!
ہر صبح میں قوت نہیں ہوتی۔!
بعض صبحیں رات کے گھناؤنے اندھیروں سے زیادہ خطرناک ہؤا کرتی ہیں۔۔!
ایسی بھاری کے دل کا وزن پورے جسم پر ڈال دیں۔۔!!
خوفناک ایسی کے زندہ دفن کر دیں۔۔!
ایسی وحشت زدہ کہ اپنی ویرانیوں سے اجاڑ چمن کو بھی مات دے دیں۔۔!!
اور مایوس یوں کہ صرف اندھیرے کا دور دورہ ہو۔۔!
لیکن ۔۔
ہمت نہیں ہارنی ۔۔
کیونکہ وقت دہلیز پار کر جائے گا۔۔!
رہ جائے گا تو وہ صبر جو ایسے حالات میں کیا تھا۔۔!!...
مزید دیکھیں
9
7
Maria Safdar
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 5:94-6، 153:2، 51:9
'چند مومن بہادر قوموں کےنام '
بچپن سے ہم سنتے آرہے ہیں اور شاید دیکھتے بھی ۔کہ شام, کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہورہا ہے ۔
یہاں تک کہ ہماری آنکھیں یہ سب دیکھنے کے عادی ہوچکی ہے اور کان سننے کے!!!...
ہم ان کا درد محسوس نہیں کر سکتے ۔ہمارے رویہ کیا ہوتا ہے.......!!
ویڈیو دیکھی.. افسوس کا اظہار کیا۔...
اور پھرسکرول ڈاؤن کر دیا۔!!
کبھی آپ نے سوچا ہے۔۔۔۔۔
کہ صرف ان مخصوص مسلم ریاستوں پر ہی کیوں اتنے عرصے سے ظلم ہو رہا ہے۔۔؟
اگر آپ کو وقت مل...
مزید دیکھیں
7
1
Iraj Marjan
فالو
گزشتہ سال
·
حوالہ
آیت 151:2-153
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام کی دعا کی اجابت اس آیت میں رسول مکرم ﷺ کے تعارف کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ اور یہاں پر صرف آپ ﷺ کے منسب کا تعارف نہیں کرایا گیا بلکہ ساتھ ہی اس منسب سے منسلک ذمہ داریوں کو بھی سامنے لایا گیا ہے۔ تلاوتِ آیات، تزکیہ، اور تعلیم۔
ذرا اس ترتیب کو دیکھیئے اس پہ غور کریں کتنا لطیف نقطہ پوشیدہ ہے یہاں پر کہ رسالت کے مطالب میں سے سب سے اول درجہ تلاوت آیات کا ہے، رسول مکرمﷺ کے دل پر جو کلام اتارا گیا وہ انہوں ن...
مزید دیکھیں
9
5
Shumena Begum
فالو
17 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 153:2
What this ayah reminds me of is the fact that we won’t always come to the prayer with eagerness as we would anticipate. Sometimes, we have to drag ourselves to get there whilst other times, we are forced to make sujood in dire need. But here, Allah (swt) reminds us that we need patience in our worship because it is not for the faint-hearted. Allah reminds us in the end of the ayah that He (swt) is with the Sabirin (The Patient Ones) - this is so...
مزید دیکھیں
5
1
Suleiman Hani
فالو
20 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 153:2
Patience With a Long Horizon
Allah does not describe patience as comfort, but as a path to His company, and that alone can steady a trembling heart. When emotions demand an immediate reaction, this verse trains leadership of the soul: endure with worship, choose values over impulse, and remember that the deepest strength is knowing you are not carrying the weight alone.
Learn more about this
#QuranicLeadership
quality here:
https://youtu.be/R1M...
مزید دیکھیں
20
3
Ali Ali
فالو
21 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 153:2
Bismillāh.
Although the way I pray Ṣalāh is nowhere near perfection — genuinely speaking — I have always heard people say: “There is no barakah in life without Ṣalāh.”
Even while believing that with all my heart, I once made a duʿā’: that Allah ﷻ would allow me to truly understand this reality, yet never test me by making me abandon a single prayer. Perhaps, I thought, if I understood it deeply, I would cherish every ṣalāh even more.
Recently,...
مزید دیکھیں
6
1
Faheema Patel
فالو
23 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 59:6، 4:57، 153:2، 13:67-14
Often times we feel quite alone but the truth is we never are. There's not a thing that a living being does, think and feel within the Universe that Allah does not have knowledge of. He knows all the wrongs and rights that are done.
Allah repeatedly mentions in the Quran that He Knows, He Sees and He Hears it ALL. Allah is Aalimul Ghaib (knower of the Unseen), He is Sami ul Aleem (All Hearing and All Knowing).
"Whether you speak secretly or op...
مزید دیکھیں
4
0
Sarah Shoaib
فالو
32 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 153:2
I was thinking about the benefits and blessings coming from my illness since so long.
Alhamdulillah !
Alhamdulillah !
Saying this deep from our heart eases our pain.
Countless blessings.
Lying on a bed having time to listen to Quran
Reading stories of the noble companions of our Prophet peace be upon him.
Listening to my old mother for hours.
Spending time with children .
Reading reflections from different scholars.
How can we thank Allah for ...
مزید دیکھیں
22
5
تدبر کمیونٹی کو دریافت کریں
پچھلی آیت
اگلی آیت