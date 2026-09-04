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تفسیر: البقرة 2:13
البقرة
13
2:13
واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انومن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولاكن لا يعلمون ١٣
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٣
وَاِذَا
قِیْلَ
لَهُمْ
اٰمِنُوْا
كَمَاۤ
اٰمَنَ
النَّاسُ
قَالُوْۤا
اَنُؤْمِنُ
كَمَاۤ
اٰمَنَ
السُّفَهَآءُ ؕ
اَلَاۤ
اِنَّهُمْ
هُمُ
السُّفَهَآءُ
وَلٰكِنْ
لَّا
یَعْلَمُوْنَ
۟
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں ؟ آگاہ ہوجاؤ کہ وہی بیوقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔
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العربية
Al-Sa'di
Когда лицемерам предлагают уверовать не только на словах, но и в душе, как уверовали праведные сподвижники, они руководствуются своими порочными предположениями и говорят: «Неужели мы станем веровать так, как уверовали эти глупые и безрассудные люди?» Да осрамит их Аллах! Эти нечестивцы полагают, что именно глупость и безрассудство побудили сподвижников уверовать в Аллаха, покинуть свою родину и враждовать с неверующими. Они считают, что здравый смысл велит поступать иначе, и это заставляет их считать сподвижников глупцами, а себя - благоразумными мудрецами. Однако Всевышний Аллах опроверг их утверждения и поведал о том, что именно лицемеры являются настоящими глупцами, потому что сущей глупостью является незнание того, что может принести пользу, и совершение того, что причиняет вред. Именно это качество в полной мере присуще лицемерам. В то же время благоразумие заключается в познании того, что может принести пользу, в стремлении совершать только полезные деяния и избегать всего, что может причинить вред. Именно этим качеством можно охарактеризовать сподвижников и правоверных. И не важно, какие безосновательные заявления и бессмысленные речи произносят люди. Гораздо важнее, какими качествами и доказательствами они обладают.