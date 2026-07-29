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البقرة
10
2:10
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ١٠
فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًۭا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ١٠
فِیْ
قُلُوْبِهِمْ
مَّرَضٌ ۙ
فَزَادَهُمُ
اللّٰهُ
مَرَضًا ۚ
وَلَهُمْ
عَذَابٌ
اَلِیْمٌ ۙ۬۟
بِمَا
كَانُوْا
یَكْذِبُوْنَ
۟
ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کردیا۔ اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے۔
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تدبر ہر صارف کی ذاتی رائے پر مبنی ہے (جس کے معیار کا جائزہ لیا جاتا ہے) اس کومستند تفسیر یا شرعی اصول/فتویٰ نہ سمجھا جائے۔
noor jahan
فالو
5 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 10:2
دل کی بیماری۔
میں نے آج یہ الفاظ پڑھے اور سوچتی رہی،کافی دیر تک۔
جسم بیمار ہو تو پتہ چل جاتا ہے۔ درد ہوتا ہے، بخار آتا ہے، کمزوری آتی ہے کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔
لیکن دل بیمار ہو تو؟
اکثر پتہ ہی نہیں چلتا۔
مَّرَضٌ بیماری۔
کون سی بیماری؟ اللہ نے نام نہیں لیا۔ کیونکہ یہ ایک نہیں ہے۔
حسد: کہ کسی کی اچھائی دیکھ کر جلن ہو۔
ریا: کہ نیکی اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے ہو۔
کینہ :کہ دل میں کسی کے لیے نفرت چھپی ہو۔
نفاق : کہ اندر کچھ اور ہو، باہر کچھ ...
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3
1
Afreenish Ali
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 10:2-12
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
آپ جانتے ہیں ہمارا رب اِس دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے. ہمیں کوئی بھی بیماری ہو ہم اُس کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. بے شک شفا تو رب کی ذات ہی دیتی ہے، ڈاکٹر اور ادویات تو محض وسیلہ بنتی ہیں. لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کی شفا اور ادویات دونوں اللّٰہ تعالیٰ دیتا ہے. ہم اُنہیں باطنی بیماریوں کا نام دیتے ہیں مثلاً حسد، کینہ، بغض، عناد، عداوت وغیرہ. دیکھا جائے تو ہم اِن سب کو بیماریوں م...
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7
2
Warisha Wajid
فالو
6 ہفتے پہلے
·
حوالہ
آیت 10:2
In this ayah, what I learned was two things: one, that whatever we choose, either good or bad, Allah will make it so bad will get bad and good will get good. Second, by reading the story of our prophet (pbuh), I realized how much he loved us, his ummah, to the point he prayed the funeral of the hypocrite and said, "If I knew that by asking (Allah to forgive Ibn Salul) more than seventy times that He would forgive him, then I would do that." It is...
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5
2
محمد اشراق
فالو
2 سال پہلے
·
حوالہ
آیت 8:2-14
In the beginning of Surah Al-Baqarah, Allah discusses the characteristics of believers, disbelievers, and hypocrites. While these verses directly address the hypocrites of Medina, and have also some other implication but following are some forms of hypocrisy in light of these verses that should be reflect on .
Ayah 8 : True Belief Requires Action
Saying 'I am Muslim' isn't enough. If I don't pray, neglect Allah's words, mistreat others, lack ...
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18
0
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